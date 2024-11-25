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İrfan Can Kahveci ikna oldu, 3 yıllık sözleşme! Yıldız ismin yeni maaşı herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 15:54
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Fenerbahçe'de sözleşmesinde sona yaklaşılan İrfan Can Kahveci ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler yıldız isim ile büyük oranda anlaşma sağlarken, Kahveci'nin yeni maaşı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci ikna oldu, 3 yıllık sözleşme! Yıldız ismin yeni maaşı herkesi şaşırttı
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun en etkili isimlerinden olan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişiyle düzenli forma şansını kaybetmişti. Sağ kanatta Dusan Tadic'i görevlendiren Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi hamle oyuncusu olarak kullanmayı tercih etti.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci için bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcuyu ikna etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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Bu arada milli futbolcunun yeni kontratında alacağı maaş da belli oldu. Sabah'ın haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

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