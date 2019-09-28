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İrfan Can Kahveci: Kendimize geldik

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6'ncı haftasında Çaykur Rizespor’u 5-0’lık skorla mağlup eden Medipol Başakşehir’de İrfan Can Kahveci galibiyeti Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

İrfan Can Kahveci: Kendimize geldik

Maça iyi başladıklarını belirten İrfan Can Kahveci, “Git gide takım olarak adaptasyonumuzu arttırdık. Daha iyi bir oyun sergiliyoruz. Yine eksiklerimiz var ama kusursuz bir oyun sergiledik. Bol gollü güzel bir maç oldu. 5 gol atarak kendimize geldik” ifadelerini kullandı.

“ADAPTASYON SÜRECİNİ ATLATTIK”

Önceki maçlarda şansızlıklar olduğuna değinen Kahveci, “Adaptasyon dönemi vardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında da bir şanssızlık vardı ve gol atamadık. Okan hocanın ne istediğini takım daha iyi anladı. İnşallah böyle devam eder" dedi.

“MİLLİ ARAYA İYİ BİR ŞEKİLDE GİRMEK İSTİYORUZ”

Borussia Mönchengladbach ile oynayacakları maçla ilgili konuşan Kahveci, "Avrupa Ligi’nde ülke puanı çok önemli. İnşallah Borussia Mönchengladbach maçından da güzel bir sonuçla ayrılırız. Sonrasında da ligde de iyi bir sonuç alarak milli takım arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz” diye konuştu.

İrfan Can attığı gol için mutlu olduğunu belirtirken, “Bugün gol atmak için çok uğraştım. Gol atacağımı da hissediyordum. Maçta istediğim paslar da gelmedi. En sonunda vurmayı denedim ve güzel gol oldu” açıklamasında bulundu.

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İrfan Can Kahveci başakşehir Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor

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