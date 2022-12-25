İrfan Can Kahveci Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek alınca... Karısından gelen yanıt olay

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e yaptığı "Durmadan seni konuşabilirim" yorumu sosyal medyayı sallamıştı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de Kıvanç Tatlıtuğ'a özendi.

Futbolcu ve eşi Gözde Kahveci arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Gözde Kahveci, tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Kim geri dönmek istiyor? Ben" yazdı.Yıldız futbolcunun, eşinin paylaştığı kareye sadece el kaldıran emojili yorum yapması ise ikili arasında esprili bir atışmaya neden oldu.

Gözde Kahveci, İrfan Can'ın sadece emojiyle yorum yapmasına, "Çok romantiksin" diyerek, karşılık verdi. Futbolcunun, "Biliyorum" cevabına ise Gözde Kahveci, "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" diyerek, kızgın emoji gönderdi.

İrfan Can Kahveci de bu yorum üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e yaptığı yorum olan, "Durmadan seni konuşabilirim" ifadelerini kullandı. Gözde Kahveci ise, "Özenti (Tribal Türk kızı)" karşılığını verdi.



