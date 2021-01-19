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İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.01.2021 16:38 | Son Güncelleme

İrfan Can Kahveci'nin babasından son dakika transfer açıklaması! Hacı Bektaş Kahveci'nin Galatasaray ve Fenerbahçe açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine karşılık İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor. İrfan'ın babası Hacı Bektaş Bektaş'ın bu transfer hakkındaki yorumları Beyaz TV'de yayınlandı. İrfan Can'ın babası oğlunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini, Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirtirken İrfan Can'ın Galatasaraylı olduğunu da dile getirdi.

"DAYILARI GALATASARAYLI YAPTI"

İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncunun babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'de transferdeki son durumu değerlendirdi. Oğlunun küçükken Fenerbahçeli olduğunu belirten Kahveci, dayılarının İrfan Can'ı Galatasaraylı yaptığını anlattı.

"İRFAN CAN'I SEVİLLA İSTEDİ AMA TEKLİF BEĞENİLMEDİ"

İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, oğluna daha önce Sevilla'dan bir teklifin olduğunu fakat bu teklifin beğenilmediğini ifade etti. Oğlunun henüz 25 yaşında olduğunu ve geleceğinin açık olduğunu vurgulayan baba Kahveci oğlunun çocukken Fenerbahçeli olduğunu fakat dayılarının onu Galatasaraylı yaptığını belirtti.

SON DAKİKA... "İRFAN CAN GALATASARAY'A GİTMEK İSTİYOR!"

Milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin transferi son günlerin en çok konuşulan konularından biri olarak dikkat çekiyor. İrfan Can'ın babası Hacı Bektaş Kahveci, oğlunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı.

İRFAN CAN KAHVECİ, FATİH TERİM'İ TAKİP ETTİ

Milli takımımızın da en önemli oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci, dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etti. Bu hamle de transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirildi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çocuk akıllı ...aklın yolu bir ..,daha iyisi varken fenev i tutmak ne ki..
kime inanalim artık göksel bey başka bir şey diyor okan hoca başka bir şey diyor spor spikerleri başka bir şey diyor en iyisi bekleyelim :)
14 milon varsa tabi yok dala vera yaparsa galatasaray abak sen
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