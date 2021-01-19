İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine karşılık İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor. İrfan'ın babası Hacı Bektaş Bektaş'ın bu transfer hakkındaki yorumları Beyaz TV'de yayınlandı. İrfan Can'ın babası oğlunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini, Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirtirken İrfan Can'ın Galatasaraylı olduğunu da dile getirdi.

"DAYILARI GALATASARAYLI YAPTI"

İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncunun babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'de transferdeki son durumu değerlendirdi. Oğlunun küçükken Fenerbahçeli olduğunu belirten Kahveci, dayılarının İrfan Can'ı Galatasaraylı yaptığını anlattı.

"İRFAN CAN'I SEVİLLA İSTEDİ AMA TEKLİF BEĞENİLMEDİ"

İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, oğluna daha önce Sevilla'dan bir teklifin olduğunu fakat bu teklifin beğenilmediğini ifade etti. Oğlunun henüz 25 yaşında olduğunu ve geleceğinin açık olduğunu vurgulayan baba Kahveci oğlunun çocukken Fenerbahçeli olduğunu fakat dayılarının onu Galatasaraylı yaptığını belirtti.