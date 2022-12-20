İrfan Can Kahveci'nin pabucu dama atıldı! Samet Akaydın transferinin ardından en çok kazanan o olmayacak!

Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen üç büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'a talip olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Samet Akaydın transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği Samet Akaydın ve kulübüyle ile prensipte anlaşma sağlandı. Ara transfer döneminde takıma katılması beklenen Samet'in kazanacağı para ise herkesi şaşırttı.

TAKIMDA EN ÇOK KAZANAN TÜRK

Adana Demirspor'a 4.8 milyon Euro ödeneceği iddia edilen Samet Akaydın transferi için yıldız stoperin kazanacağı ücret de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerden yıllık 20 milyon TL garanti ücret alması beklenen Samet'in İrfan Can Kahveci ile birlikte takımın en fazla kazanan Türk oyuncusu olması bekleniyor.



