İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Fransızlar duyurdu, listeye alındı

Fenerbahçe'de bu sezonki etkileyici performansıyla dikkatleri çeken İrfan Can Kahveci dikkatleri üzerine çekerken, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.

LİSTEYE ALINDI

Fransız basını Sport.fr'de yer alan habere göre; Stade Rennais, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi transfer listesine aldı.

20 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İrfan için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. Haberde, "Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ancak transfer piyasasında oldukça yüksek bir değere sahip. Stade Rennais'in anlaşmayı tamamlamak için bazı rakipleri olacak. İrfan Can Kahveci birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor." ifadeleri kullanıldı.





