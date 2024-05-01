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İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Fransızlar duyurdu, listeye alındı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2024 14:47
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Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren İrfan Can Kahveci birçok dev kulübü peşine takarken, sürpriz bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de bu sezonki etkileyici performansıyla dikkatleri çeken İrfan Can Kahveci dikkatleri üzerine çekerken, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.

LİSTEYE ALINDI

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Fransız basını Sport.fr'de yer alan habere göre; Stade Rennais, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi transfer listesine aldı.

20 MİLYON EURO İSTİYOR

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Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İrfan için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. Haberde, "Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ancak transfer piyasasında oldukça yüksek bir değere sahip. Stade Rennais'in anlaşmayı tamamlamak için bazı rakipleri olacak. İrfan Can Kahveci birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

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