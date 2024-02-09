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İrfan Değirmenci canlı yayında Halk TV'ye veda etti: 'Yeni bir yolda buluşacağız'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
09.02.2024 22:27 | Son Güncelleme:
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Halk TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunan İrfan Değirmenci kanaldan ayrıldığını açıkladı. Halk TV canlı yayınında izleyicilerine veda konuşması yapan Değirmenci "En kısa sürede de yeni bir yolda buluşacağız, yeni yolları birlikte yürüyeceğiz. Ümidimiz bu yönde." dedi. Halk TV'den yapılan açıklamada ise "İrfan Değirmenci'ye bundan sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarında sürdüreceği mücadelede başarılar diliyoruz." denildi.

İrfan Değirmenci sunduğu ana haber programının sonunda "Yeni bir yolda buluşacağız" diyerek Halk TV izleyicilerine veda etti.

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN CANLI YAYINDA VEDA

İrfan Değirmenci'nin Halk TV ekranlarından izleyicilerine yaptığı veda konuşmasında "Ben 30 seneye yaklaşan meslek hayatımda hiç kimsenin hakkını almamış, hiç kimseyi kırmamış, çalışma ve ekip arkadaşlarımı incitmemiş olmakla övünüyorum. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol degil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede de yeni bir yolda buluşacağız, yeni yolları birlikte yürüyeceğiz. Ümidimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

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HALK TV'DEN AÇIKLAMA

Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Halk TV ailesi ve arkadaşları olarak İrfan Değirmenci'ye bundan sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarında sürdüreceği mücadelede başarılar diliyoruz. Halk TV'ye katkıları için teşekkür ederken siyaset arenasında da gazetecilikte gösterdiği başarıyı tekrarlayacağına inanıyoruz. Yolun açık olsun İrfan Değirmenci" denildi.

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