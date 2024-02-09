İstifa ettiğini duyurmuştu... Ünlü sunucu Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!

Yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan ünlü sunucu Ece Üner, ayrılık haberini duyurmuştu. TV100 Ana Haber'den ayrıldığını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Üner, TV100 yönetimine de ayrıca teşekkür etmişti.

İstifa ettiğini duyuran Üner, yaptığı açıklamada, "Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. Tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZCÜ TV İLE ANLAŞTI

Üner'in ekranlardan ayrılığı kısa sürdü. Sözcü TV ile anlaştı.

Sözcü TV'nin X hesabından yapılan paylaşıma, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak" notu düşüldü.

Ünlü sunucu da Sözcü TV'nin gönderisini paylaşarak anlaşmayı duyurdu.







