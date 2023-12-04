Irina Shayk bilerek frikik verdi! Yok gibi eteğiyle olay poz

2019'da oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğini sonlandıran Irina Shayk, Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tom Brady ile birlikteliğini önce reddeden ancak daha sonra aşkını saklamaktan çekinmeyen modelin bu ilişkisi çok kısa sürmüştü.

Yoğun tempoda çalışan Rus model sosyal medyayı sallayan pozlarıyla gündemde.

Cooper ile birlikteliğinden Lea De Seine adında kızı bulunan Irina Shayk, yok gibi görünen bir etekle pozlar verdi.

Bile bile frikik veren ve iç çamaşırının görünmesini hiç umursamayan modelin eğilerek verdiği pozlar da herkesi şaşırttı.



Modele bazı takipçileri "Bu kadar güzelken bu pozlara ne gerek var" yorumları yağdı.







