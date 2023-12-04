Merve Taşkın ülkeyi terk etti! "Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadım"

Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden yargılanıp beraat eden fenomen Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti. Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyerek dikkat çeken Merve Taşkın yalıda yaşıyordu.

Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Taşkın geçtiğimiz gün Bali'ye taşındığını açıkladı. Bu açıklamasıyla gündem olan fenomen daha sonra neden ülkeyi terk ettiğini de açıkladı.

BASKILARA DAYANAMAMIŞ

Merve Taşkın açıklamasında "Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.







