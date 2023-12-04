MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Taşkın ülkeyi terk etti! "Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadım"

Merve Taşkın ülkeyi terk etti! "Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadım"

04.12.2023 10:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Bali'ye taşındığını açıklayan Merve Taşkın ülkeyi terk etme sebebini paylaşarak dikkat çekti. Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın sözleriyle gündem oldu.

Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden yargılanıp beraat eden fenomen Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti. Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyerek dikkat çeken Merve Taşkın yalıda yaşıyordu.

Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Taşkın geçtiğimiz gün Bali'ye taşındığını açıkladı. Bu açıklamasıyla gündem olan fenomen daha sonra neden ülkeyi terk ettiğini de açıkladı.

adsada

BASKILARA DAYANAMAMIŞ

Merve Taşkın açıklamasında "Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

11. kez ödül aldı! "Artık istemiyorum" deyip... 11. kez ödül aldı! "Artık istemiyorum" deyip...


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzıyla törene damga vurdu! İddialı pozlarTarzıyla törene damga vurdu! İddialı pozlar
Jartiyer detaylı tarzıyla cesur pozlar! "Bunu tutuyorum çünkü..."Jartiyer detaylı tarzıyla cesur pozlar! "Bunu tutuyorum çünkü..."
O fenomenin altın dolu hayatını tek tek paylaştı! "Yatak odalarını bile..."O fenomenin altın dolu hayatını tek tek paylaştı! "Yatak odalarını bile..."
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkutan deprem! AFAD, depremin büyüklüğünü duyurdu

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD, depremin büyüklüğünü duyurdu

5,1'lik depremde Google'ın uyarı sistemi devreye girdi

5,1'lik depremde Google'ın uyarı sistemi devreye girdi

Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Canlı yayında depreme yakalandı! Emekli maaşlarını anlatıyordu...

Canlı yayında depreme yakalandı! Emekli maaşlarını anlatıyordu...

Uzmanlardan deprem hakkında ilk yorumlar!

Uzmanlardan deprem hakkında ilk yorumlar!

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.