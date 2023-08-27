Irina Shayk kayalıklara tırmanıp üstünü çıkardı! Pozları olay oldu

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk hem pozları hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Gisele Bündchen ile 13 yıllık evliliklerini ekim ayında sonlandıran Tom Brady'nin uzun süre peşinden koştuğu söylenen model istediğini elde etmişti.

Yakışıklı isimle yeni aşka yelken açtığı söylenen model Shayk son paylaşımıyla gündem oldu.

Tatilde kayalıklara tırmanarak bikini üstünü çıkaran Irina Shayk pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Kayalıklara uzanan ve göğüslerini elleriyle kapatan model bu pozları "Kayalı yaz" notuyla paylaştı.

Yıllardır fit görünümüyle gündemde olan Shayk, kelimenin tam anlamıyla diyete karşı düşmanlık besliyor, sırrını düzenli spor ve doğru beslenme olarak açıklıyor.



