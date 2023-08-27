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Iggy Azalea'nın Suudi Arabistan konserinde kalça dansı yaptı! Konser yarıda kesildi

27.08.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde "Sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyerek Onlyfans'a girmesiyle ve pozlarıyla adından söz ettiren Iggy Azalea'nın Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde verdiği konser yarıda kesildi. Konserde sansürsüz şarkılar söyleyen ve kalça dansı yapan Iggy Azalea polisin konsere devam etmesine izin vermediğini açıkladı.

"Sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyerek gündeme gelen ünlü rapçi Iggy Azalea, yetişkin platformu olan OnlyFans'ta hesap açtığını duyurmuştu. Yetişkinlere yönelik OnlyFans platformunda milyonlar kazandığını belirten Iggy Azalea müzik arasını sonlandırdı.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Iggy Azalea, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde e-spor ve oyun etkinliği Gamers8 kapsamında bir konser verdi. Ancak konser, beklenmedik şekilde planlanandan erken bitti.

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Iggy Azalea'nın konseri beklediği gibi gitmedi ve Suudi yetkililer konseri erken bitirdi. Konserde kalça dansı yaparak gündeme gelen şarkıcı olay oldu.

Konserinin yarıda kesilmesi sonrası sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Suudi Arabistan lütfen bu geceki konserde olan herkes bunu bilsin… Seni seviyorum! Gösterimi bitirmeme izin verilmediği için çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

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Azalea, "Gösterideki hatayı yapan organizatör değil, o yüzden onlara nezaket gösterin. Çünkü onlar harika insanlar ve hepimiz devam etmek istiyorduk, ancak pantolonum yırtıldığı için yetkililer tarafından izin verilmedi" dedi.

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"SAHNE KENARINDAKİ POLİSİN KARARI"

Bir hayranının neden sadece pantolonunu değiştirmediğini sorması üzerine şarkıcı şöyle yanıt verdi:

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"Öyle yaptım ama aynı zamanda 'Kadınlar biraz gürültü yapar, bu kadınların dünyasıdır!' dedim. Görünüşe göre bu, yetkilileri çılgına çevirdi. Yüksek sesle gülmek. Sorun yok, seyircilerin gösteriyi düzenleyenlere öfkelenmesini ya da üzülmesini istemedim çünkü bu onların ya da benim kontrolümde değildi, sahne kenarındaki polisin kararıydı."


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Iggy Azalea ele kadınları

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