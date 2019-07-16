Irina Shayk kaydırağa sıkıştı

Top model Irina Shayk, kızıyla gittiği parkta hiç beklenmedik bir olay yaşadı.

Bir süre önce sevgilisi Bradley Cooper'dan ayrılan 33 yaşındaki Shayk, kızı Lea'yı New York'ta bir parka götürdü.

Annesi Olga'nın da eşlik ettiği Shayk, 2 yaşındaki Lea ile oynamaya başladı.

Shayk, bir ara kızıyla oynarken çocuklar için yapılan kaydıraktan aşağı kaymaya çalıştı. O sırada da uzun bacakları yüzünden sıkıştı.

Gülerek doğrulan Shayk, kızıyla oynamaya devam etti.

Shayk geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; anneliği şöyle açıklamıştı:

Çocuklarınız için gerçekten kendiniz olmak zorundasınız, aksi halde bir yalanın içinde yaşarsınız.



