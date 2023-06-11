Irina Shayk, ünlü Amerikan futbolcusundan gözünü ayıramadı! Bomba iddia

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık ilişkisinin 2015’te sone ermesinin ardından ABD’li aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlayan ve çocuk sahibi olan seksi model Irina Shayk son dönemde cesur pozları ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak oyuncu Leonardo DiCaprio ile Coachella'da eğlenirken görüntülenen Shayk hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Model, Gisele Bündchen'den boşanan Amerikan futbolcusu Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Serena ve Venus Williams, Miami gece hayatı gurusu David Grutman ve müzayedeci Simon de Pury gibi konukların da aralarında yer aldığı, Joe Nahmad ve Madison Headrick'in çok konuşulan düğününe katıldı.

Page Six'e konuşan kaynaklar; Irina Shayk'in, düğünde Tom Brady'ye 'göz koyduğu' ve hafta sonu boyunca süren kutlamalarda onu neredeyse hiç gözünün önünden ayırmadığı iddia etti.

İddialarda "Irina, bütün hafta sonu Tom'u takip etti. Kendini resmen Tom'un üstüne atıyordu" denildi.



