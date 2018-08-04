Irkçı saldırıya uğrayan Demba Ba çıldırdı

Ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Senegalli golcü Demba Ba, geçtiğimiz sezonun ardından yeniden Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua'nın yolunu tutmuştu.

Yıldız isim, takımının ligin 16'ncı haftasında Changchun Yataideplasmanında oynadığı maçın ikinci yarısında yaşanan bir olayın ardından deyim yerindeyse çılgına döndü.

Rakip takım futbolcularından Zhang Li'nin kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanmasına sert tepki gösteren 33 yaşındaki santrforu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Hakem olay sonrası iki oyuncuya da sarı kart çıkarırken Çin Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. (Fanatik)



