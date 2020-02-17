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Irkçı tezahürata tepki gösteren Moussa Marega sahayı terk etti

FUTBOL HABERLERİ  | 17.02.2020 08:02 | Son Güncelleme

Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Irkçı tezahürata tepki gösteren Moussa Marega sahayı terk etti

Portekiz Ligi'nin 21. haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında eşitliği bozan ve 60. dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi. Moussa Marega, maçın 71. dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

"BU, UTANÇ VERİCİ"

Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için "Bu, utanç verici" diye bağırarak sahayı terk etti. Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi.

CONCEICAO: BİZ İNSANIZ, SAYGIYI HAK EDİYORUZ

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Marega'ya yönelik ırkçı tezahüratları "üzüntü verici" olarak değerlendirdi. Sergio Conceiçao, "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega'ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz. Bugün burada olanlar talihsizlikti." dedi.

MAREGA: HAKEMLERE BENİ SAVUNMADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Portekiz'deki sol hükümetin üyeleri de Marega'nın uğradığı ırkçı sözlü saldırıya "tolerans gösterilemeyeceğini" vurgulayıp, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı. Bu arada Moussa Marega, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisine ırkçı tezahürat yapanlar için "ırkçı aptallar" ifadesini kullanırken, hakemlere yönelik de "Ayrıca hakemlere beni savunmadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ediyorum, çünkü ten rengimi savunuyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Moussa Marega Vitoria Giumaraes porto ırkçılık Vitoria Giumaraes-Porto maçı

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