İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak

İrlanda Futbol Federasyonu, milli takım ve kulüp düzeyinde İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya resmi başvuruda bulunacak.

Emre Şen

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) tarafından yapılan toplantıda, UEFA kurallarını ihlal ettiği için İsrail'in futboldan men edilmesine yönelik Avrupa futbolunun yönetim organına resmi bir önerge sunulması 74 oyla kabul edildi. Teklife 7 üye karşı çıkarken, 2 üye çekimser oy kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin Futbol Federasyonunun onayı olmadan işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerinde kulüpler kurarak FIFA (madde 73) ve UEFA (madde 5) tüzüklerini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, etkili bir ırkçılıkla mücadele politikası uygulamayan İsrail'in UEFA tüzüğünün 7. maddesini de ihlal ettiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eylül ayında İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulunmuştu.

İsrail'in men edilmesini isteyen Norveç Futbol Federasyonu da FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de İsrail ile oynadıkları maçın tüm gelirini Gazze'ye bağışlamıştı.

Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı yönündeki raporu yayımlamasının ardından UEFA üzerindeki baskı artmış, İcra Kurulu'nun bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplantı hazırlıkları, Barış Planı açıklanınca ertelenmişti.

