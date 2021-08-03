İrlandalıların Türklere vefası! Drogheda United armasındaki ay-yıldızın öyküsü ve Türkiye ile ilişkisi...

1800'lü yıllarda İrlanda'nın bereketli toprakları İngiliz asilzadelerinin elindeydi. Fakir İrlanda halkı ise neredeyse sadece patatesle besleniyordu. 1845 yılında Amerikalı tüccarlar tarafından getirildiği düşünülen bir mantar türü patates tarlalarına ciddi zarar vermeye başladı ve İrlanda'da kıtlık başladı. Avrupa'nın görmezden geldiği bu kıtlığa Osmanlı sessiz kalmadı.

İRLANDA KITLIKTAN KIRILIYOR

Mantarların patates tarlalarına zarar vermesiyle, İrlandalılar yiyecek bulmakta zorlanmaya başladı. Her geçen yıl mantarın verdiği zarar artınca İrlandalıların yiyecek bir şeyi kalmadı. Etrafı denizlerle çevrili olan İrlanda, o toprakların İngiliz asilzadelere ait olması sebebiyle balık da tutamıyordu. Avrupa adeta İrlanda'yı görmezden geliyordu. İrlandalılar açlıktan kırılıyordu ve salgın hastalıklar ortaya çıkmaya başlamıştı. 1 milyon İrlandalı hayatını kaybetmiş ve 2 milyon İrlandalı göç etmek zorunda kalmıştı.

OSMANLI'NIN YARDIM ELİ

Dönemin Osmanlı Sultanı Abdülmecid genç yaşlarında tüberküloz hastalığına yakalanmıştı. Kendisinin İrlandalı bir doktoru vardı. Bu İrlandalı doktor, İrlanda'da yaşananları Sultan Abdülmecid'e aktarıyordu. Yaşanan bu acı olaylar karşısında sessiz kalamayan Sultan Abdülmecid tam 10 bin sterlin yardım yapmaya karar verdi. Bu durum İngilizlerin kulağına gitmiş ve onları oldukça rahatsız etmişti. İngiliz büyükelçisi sultanın huzuruna çıkarak İngiltere Kraliçesinin bile 1000 sterlin yardım yaptığını, kendisinin de 1000 sterlin yardım yapmasını ister. Israrlar sonucu Abdülmecid 1000 sterlinlik yardımı üç gemiye yüklediği erzaklarla yollar.

GEMİLER DROGHEDA'DA

Dönemin en güçlü devleti İngiltere, Osmanlı'nın bu yardımından ciddi bir şekilde rahatsız olmuştu. Sultanın yolladığı üç gemi Dublin'e doğru giderken İngiliz donanması tarafından yolu kesildi. İngilizler gemilerin Dublin'e geçmesine izin vermiyordu. Osmanlı gemileri geri dönüyormuş gibi yapıp Drogheda sahillerine ulaştı ve yardımları buraya indirdi. İrlanda halkı uzun yıllar sonra doğru düzgün bir şeyler yemiş oldu. Sultan Abdülmecid İrlandalıların geleceğini dahi düşünmüş, erzakların yanında tohum bile yollamıştı.

DROGHEDA'NIN AY VE YILDIZI

İrlandalılar kendilerine yapılan bu yardımı hiçbir zaman unutmadı. 1919 yılında kurulan Drogheda United futbol kulübü armasına ay ve yıldız ekleyerek, İrlandalıların vefasını gösterdi. Bordo-mavi renkleriyle Trabzonspor'la aynı renklere sahip Drogheda United, 2010 yılında Trabzonspor ile kardeş takım oldu.



