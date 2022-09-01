Irmak eş anlamlısı nedir? Irmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Irmak kelimesi eski Türkçeden beri dilimizde olan bir kelimedir. Yarmak, ayırmak anlamına gelen "yır- / yir-" fiilinden türemiştir. Orta Türkçede dere, vadi anlamını alarak günümüze kadar ulaşmıştır. Türkçede ilk defa 1300'lü yıllarda Kıpçak Türkçesiyle yazılmış bir eserde görürüz. Türkiye Türkçesinde ise ilk defa yine 1300'lü yıllarda görülmüştür.

Irmak ne demek?

Irmak sözcüğü "denize dökülen su, akarsu, nehir" anlamına gelen bir sözcüktür. Irmak ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Irmağın kenarında oturup kek yediler.

Bu ırmağın suyunun nereden geldiğini biliyor musun?

Manzarası güzel bir ırmağın kenarında saatlerce oturup müzik dinledi.

Irmak kelimesinin eş anlamı

Irmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "nehir" kelimesidir. Ayrıca halk ağzında kullanılan "akak" kelimesi de ırmağın eş anlamlısı bir kelimedir.

Irmağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Irmağın eş anlamlısı ile örnek cümleler şunlardır:

Nehir kenarında biraz soluklansak daha iyi olacak.

Bu nehrin suyu çok temiz olduğundan biraz yüzmek istedi ama yasak olduğu için yüzemedi.

Eskiden kadınlar çamaşırlarını bu akak kenarında yıkarmış.



