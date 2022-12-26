Irmak Ünal'dan bikinili yılbaşı kutlaması! Yorum yağdı

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı. Irmak Ünal, geçen yılın Eylül ayı sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu. Buraya yerleşme kararı alan Ünal, bu kararıyla ilgili olarak "Tek amacım kızım Kayla ve oğlum Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması. Tabi ben de çeşitli kurslara gideceğim. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" şeklinde konuşmuştu.

Yıllar önce de bir süre Amerika'da yaşayan Irmak Ünal, daha önce Bali'de yaşayan fotoğrafçı Bennu Gerede'nin tecrübelerinden de faydalandığını söylemişti. Bali'den yaptığı bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ünal, bu defa yine bikinili bir şekilde yılbaşı kutlamasında bulundu.

Irmak Ünal, çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını, "Mutlu noeller ve ailemden sizinkilere tüm neşeler... Güzel adamızda ikinci Noelimiz ve çok minnettarız, sevgi, sağlık, neşe" notuyla paylaştı.



