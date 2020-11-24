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Irmak Ünal: İğne yapmayı öğrendim

24.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Irmak Ünal: İğne yapmayı öğrendim

Koronavirüsü atlatan oyuncu Irmak Ünal, hastalık sürecinde iğne yapmayı öğrendiğini ifade etti. Ünal, "Kan sulandırıcı' bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Hastaneye kaldırılan Ünal, zor geçen tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yendi. Formsante dergisinin Instagram'daki canlı yayınına katılan Irmak Ünal, konuyla ilgili açıklama yaptı. İğne yapmayı öğrendiğini belirten oyuncu, "Kan sulandırıcı' bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Ünal, ateşinin düşmediği zamanlarda ise ağladığını ifade etti.

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