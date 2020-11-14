Irmak Ünal koronavirüsü yendi! Spora koştu

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.

43 yaşındaki oyuncu, "Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim derken, hiç tahmin etmediği bir arkadaşından hastalık kaptığını söylemişti.

Evinde başlayan tedavisi sonuç vermeyen Ünal, ateşi düşmediği için 2 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü" demişti.

Koronavirüsü yenen Irmak Ünal, taburcu edildi. İlk işi parka gidip spor yapmak oldu. Formda görüntüsüyle dikkat çeken iki çocuk annesi Irmak Ünal, her gün ağırlık çalışıyor ve yürüyüş yapıyor.



