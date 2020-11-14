MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Irmak Ünal koronavirüsü yendi! Spora koştu

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! Spora koştu

14.11.2020 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Irmak Ünal koronavirüsü yendi! Spora koştu

Spor yapan ünlüler arasında karın kaslarıyla adından söz ettiren Irmak Ünal, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra ilk iş olarak bakın ne yaptı.

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.

43 yaşındaki oyuncu, "Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim derken, hiç tahmin etmediği bir arkadaşından hastalık kaptığını söylemişti.

5faf9a035542811e50fef73c

Evinde başlayan tedavisi sonuç vermeyen Ünal, ateşi düşmediği için 2 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü" demişti.

Koronavirüsten hastaneye kaldırılan Irmak Ünal'dan haber var!Koronavirüsten hastaneye kaldırılan Irmak Ünal'dan haber var!

5faf9a035542811e50fef73e

Koronavirüsü yenen Irmak Ünal, taburcu edildi. İlk işi parka gidip spor yapmak oldu. Formda görüntüsüyle dikkat çeken iki çocuk annesi Irmak Ünal, her gün ağırlık çalışıyor ve yürüyüş yapıyor.

5faf9d025542811e50fef764

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Gözyaşlarını tutamadı! İlk kez bu kadar net açıkladı

Gözyaşlarını tutamadı! İlk kez bu kadar net açıkladı

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Tarkan'dan maskeli paylaşım!

Tarkan'dan maskeli paylaşım!

Erkan Kolçak Köstendil'den aile pozu

Erkan Kolçak Köstendil'den aile pozu

Washington'da 'Amerika’da Böyle Bir Şey Nasıl Olur?' Sergisi

Washington'da 'Amerika’da Böyle Bir Şey Nasıl Olur?' Sergisi

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

Burcu Biricik'ten beklenmedik itiraf! 'Çok küfür ediyordum'

Burcu Biricik'ten beklenmedik itiraf! 'Çok küfür ediyordum'

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalar

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.