İrmik helvası, az malzemeyle hazırlanabilmesi ve kendine özgü kavrulmuş aroması sayesinde en sevilen geleneksel tatlılar arasında yer alıyor. Özellikle tereyağıyla kavrulan irmiğin sütlü şerbetle buluşması, ortaya hem yumuşak hem de tane tane bir kıvam çıkarıyor. Ancak klasik irmik helvasını farklı bir sunumla hazırlamak isteyenler için oldukça lezzetli bir alternatif bulunuyor: Dondurma dolgulu irmik helvası.

DONDURMA DOLGULU İRMİK HELVASI İÇİN MALZEMELER

Helvası için:

1 su bardağı irmik

75 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

3/4 su bardağı toz şeker

İsteğe bağlı 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

İç dolgusu için:

4 küçük top sade veya vanilyalı dondurma

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı

İsteğe bağlı tarçın

DONDURMA DOLGULU İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle sütü, suyu ve toz şekeri küçük bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak hafifçe ısıtın. Kaynatmanıza gerek yok. Hazırladığınız karışımı bir kenarda bekletin.

Geniş bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı alın. Tereyağı eridikten sonra irmiği ekleyin. Dolmalık fıstık kullanacaksanız bu aşamada ilave edin.

İrmiği orta-kısık ateşte, sürekli karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kavurun. Rengi altın kahverengiye dönmeye ve kavrulmuş kokusu belirginleşmeye başladığında bir sonraki aşamaya geçin.

Hazırladığınız ılık sütlü karışımı kavrulmuş irmiğe dikkatlice ve yavaş yavaş dökün. Karışım bu aşamada buhar çıkarıp sıçrayabilir.

Tahta kaşıkla karıştırarak irmiğin sıvıyı çekmesini sağlayın. Kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin. Helva kıvam aldığında ocağı kapatın. Tencerenin kapağını örtüp yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Ardından helvayı hafifçe karıştırarak havalandırın. Dondurmanın hemen erimemesi için şekil vermeden önce helvanın sıcaklığının biraz düşmesini bekleyin. Küçük bir kasenin içini streç filmle kaplayın. Ilık hale gelen irmik helvasından birkaç kaşık alarak kasenin tabanına ve kenarlarına bastırarak yerleştirin.

Ortasında bir boşluk oluşturun ve bu boşluğa bir top dondurma koyun. Dondurmanın üzerini ince bir kat irmik helvasıyla kapatın.

Kasenin üzerine servis tabağını kapatıp dikkatlice ters çevirin. Streç filmi çıkarın. Üzerine toz Antep fıstığı serpiştirerek bekletmeden servis edin. Helvanın ortasını kaşıkla açtığınızda içinden çıkan soğuk dondurma, tatlının sürprizini ortaya çıkaracak.

İRMİK HELVASININ TANE TANE OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

İrmik helvası hazırlarken en önemli aşamalardan biri kavurma süresi. İrmiğin yeterince kavrulmaması, helvanın hem rengini hem de lezzetini etkileyebilir.

İrmiği yüksek ateşte hızla kavurmak yerine orta-kısık ateşte sabırla karıştırmak daha dengeli bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Sütlü karışımı ekledikten sonra helvanın sıvıyı tamamen çekmesini beklemek ve pişirme işlemi tamamlandığında dinlendirmek de kıvam açısından önemlidir.

Dondurma dolgulu tarifte ise helvanın sıcaklığına özellikle dikkat etmek gerekir. Çok sıcak helvanın içine konulan dondurma hızla eriyebilir.

Bu nedenle helvanın şekil verilebilecek kadar ılık olmasını beklemek, dondurmayı son anda eklemek ve tatlıyı hemen servis etmek en iyi sonucu verir.