İş adamını yutan dev timsah! Yeni detaylar kan dondurdu

Güney Afrika’daki arama çalışmalarında korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. Dev bir timsahın midesinde insan kalıntıları ve farklı kişilere ait olduğu düşünülen ayakkabılar bulundu.

Komati Nehri’nde sel sularına kapılarak kaybolan iş insanını arama çalışmaları, kan donduran bir gelişmeyle sonuçlandı. Yetkililer, bölgede yapılan operasyon sırasında şüpheli davranışlar sergileyen dev bir timsah üzerinde yoğunlaştı.

Mpumalanga eyaletinde yürütülen çalışmalarda, kayıp şahsın aracının su altında kalan bir köprüde terk edilmiş halde bulunduğu açıklandı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama faaliyetlerinde dron ve helikopter desteği kullanıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ TEHLİKELİ OPERASYON

Dalgıç ekipler, nehirdeki küçük bir adacıkta güneşlenen timsahları tespit etti. Uzmanlar, içlerinden birinin kısa süre önce avlandığını davranışlarından anladı. Şüpheli görülen dev timsah, güvenlik gerekçesiyle etkisiz hale getirildi.

Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki hayvan, halatla bağlanarak helikopter yardımıyla Kruger Ulusal Parkı’na taşındı. Burada yapılan incelemelerde, timsahın sindirim sisteminde insan kalıntılarına rastlandı.

MİDESİNDEN 6 FARKLI AYAKKABI ÇIKTI

Olayın en çarpıcı detayı ise inceleme sırasında ortaya çıktı. Yetkililer, timsahın midesinden altı farklı ayakkabı bulunduğunu açıkladı. Bu durum, hayvanın daha önce birden fazla insana saldırmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak uzmanlar, timsahların fırsatçı beslenme davranışına dikkat çekerek, nehirde sürüklenen farklı nesnelerin de yutulmuş olabileceğini vurguladı.

DNA TESTLERİ YAPILACAK

Bulunan insan kalıntılarının kayıp iş insanına ait olup olmadığını belirlemek için DNA analizleri başlatıldı. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları özellikle sel dönemlerinde nehir kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

