YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

26.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel, Bankanın Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

1978 yılında Ankara'da doğan Can Yücel, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

1999'da Banka'nın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008'de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü'nde, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı görevlerine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı bölümde Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016'da da Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü oldu.

Can Yücel, 30 Ocak 2020'de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Bahçelievler’de 500 öğrenciye doğa bilinci eğitimiBahçelievler’de 500 öğrenciye doğa bilinci eğitimi
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:18
Öğle
13:11
İkindi
16:55
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.