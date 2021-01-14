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İş Bankası ve Da Vinci Kids'ten iş birliği

14.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Yüzde 50 indirimli Da Vinci Kids eğitim kodları, Maximum mobil uygulamasının "Dijital Kod Market" sayfalarından temin ediliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 5-12 yaş çocukların evde geçirdikleri eğitim zamanını daha kaliteli hale getirmek için Da Vinci Kids ile iş birliğine gitti.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında banka müşterileri Da Vinci Kids eğitim uygulamasının bilim, kodlama, yaratıcılık ve daha birçok konuda eğlendirirken öğreten videolarını, oyunlarını ve aktivitelerini tüm aboneliklerde yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Çocukların 21. yüzyıl kazanımlarını geliştirmek ve derslerine yardımcı olmak için müfredatla eşleşen içeriklerle geliştirilen yeni nesil eğitim uygulaması Da Vinci Kids, Türkiye İş Bankası müşterilerinin ilkokul çağındaki çocuklarına Fen, Türkçe, Matematik, Sanat, Tarih, Coğrafya ve STEM derslerinde müfredatla uyumlu zengin kazanımlardan oluşan içerikler sunacak.

Verilen bilgiye göre, yüzde 50 indirimli Da Vinci Kids eğitim kodları, Maximum mobil uygulamasının "Dijital Kod Market" sayfalarından temin ediliyor.

Da Vinci Kids hesabı, çocukların yaşlarına göre 6 farklı profile kadar oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6 farklı cihazdan erişilebiliyor.

Maximum Mobil ve Da Vinci Kids uygulaması, mobil telefon ve tabletlere App Store ve Google Play'den ücretsiz indiriliyor.

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