İş Bankası’ndan çocuklar için online satranç turnuvası

Çocuklar turnuvada, 9 - 10 yaş genel, 9 - 10 yaş kızlar, 11 - 12 yaş genel, 11 - 12 yaş kızlar, 13 - 14 yaş genel, 13-14 yaş kızlar olmak üzere 6 kategoride mücadele edecekler.

Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren banka, online turnuva ile bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların sporla iyi vakit geçirmelerini sağlamış olacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın çocuklar için düzenlediği online turnuva, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı hafta başlayacak.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası, çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor.

- Banka, satranç sporuna sunduğu katkıyı yaygın şekilde sürdürüyor

Türkiye İş Bankası’nın, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla 2005 yılında TSF’nin ana sponsorluğunu üstlenmesinin ardından, gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok sayıda başarılara imza atıldı.

2005’ten bu yana satranç alanında 25 dünya şampiyonluğu, 29 dünya ikinciliği, 38 dünya üçüncülüğü, 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği, 58 Avrupa üçüncülüğü elde edildi. Yine aynı süreç içerisinde Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı 30 binden yaklaşık 932 bine, satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 87 bine, satranç kulüplerinin sayısı ise 600’den 2 bin 206’ya yükseldi. Unvanlı sporcu sayısı ise 191 oldu.

İş Bankası, ülkenin dört bir yanında açtığı 25 bini aşkın satranç sınıfıyla ilköğretim okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmeyi, öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmeyi, olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bankanın desteği ile Türkiye'de son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta, turnuvalarda kazanılan toplam madalya sayısı 490’a yükseldi.