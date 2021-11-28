YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. İş gezisi sayesinde Türkiye-Özbekistan arasında lezzet köprüsü kurdu

İş gezisi sayesinde Türkiye-Özbekistan arasında lezzet köprüsü kurdu

28.11.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek üreten bir fırıncı Özbekistan'a yaptığı bir iş gezisi sırasında tanıştığı meslektaşını davet ederek Özbek lezzetlerini Konyalılarla tanıştırdı - Özbekistan'da da Türk lezzetlerini tanıtmayı amaçlayan Seyit Doygun: - "Bundan sonra inşallah geleneksel olarak her sene bu lezzet alışverişlerini sürdüreceğiz. Bu işe diğer Türk cumhuriyetlerini de eklemek istiyoruz" - Ülkesine özgü lezzetleri vatandaşlara sunan Özbek fırıncı Şükrullah Fayzullaev: - "Gelen müşterilerimize ikram yapıyoruz, fikirlerini alıyoruz. Burada üretilen ürünleri de inceleyip Özbekistan'da üretmek istiyoruz. Özbekistan ve Türkiye halkı birbirine çok benziyor"

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da ekmek üreten bir fırıncının daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbek fırıncılar, kent halkına geleneksel lezzetlerini ikram ederek tanıtıyor.

Meram ilçesinde ekşi mayalı Trabzon usulü ekmek yapan Seyit Doygun, fırın makinalarını araştırmak için Özbekistan'a gerçekleştirdiği gezide tanıştığı meslektaşı Şükrullah Fayzullaev'i, Özbek lezzetlerini tanıtmak için Konya'ya davet etti.

Ekibiyle birlikte kente gelen Fayzullaev, Doygun'un fırınında ürettiği ülkesine özgü ekmek, pasta ve böreklerini gelen müşterilere ikram ediyor. İkramları tadanlar, beğenilerini dile getiriyor.

- "Lezzet alışverişlerini sürdüreceğiz"

Doygun, AA muhabirine, Özbekistan'la başlattıkları lezzet etkileşimini diğer Türk cumhuriyetleriyle genişletmeyi istediklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri "Özbekistan Günleri" sayesinde kültürel etkileşim sağladıklarını kaydeden Doygun, "Bundan sonra inşallah geleneksel olarak her sene bu lezzet alışverişlerini sürdüreceğiz. Bu işe diğer Türk cumhuriyetlerini de eklemek istiyoruz. Özbekistan'ın yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistanlı fırıncılarla da özel günler yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu etkileşim sayesinde kültürleri benzeşen Türk cumhuriyetleriyle daha da yakınlaştıklarını ifade eden Doygun, kendilerinin de gidip Anadolu lezzetlerini tanıtacaklarını dile getirdi.

- "Ürünlerimiz Türk halkına çok tatlı geldi"

Özbek fırıncı Şükrullah Fayzullaev de ürettikleri pasta, börek ve ekmeklerin kent halkı tarafından beğeniyle tüketildiğini ve bundan çok mutlu olduklarını aktardı.

Fayzullaev, şöyle konuştu:

"Özbek ekmeklerimiz, tatlılarımızı Türk halkına tattırıp onların fikirlerini almak istedik. Bir haftadır buradayız. Gelen müşterilerimize ikram yapıyoruz, fikirlerini alıyoruz. Burada üretilen ürünleri de inceleyip Özbekistan'da üretmek istiyoruz. Özbekistan ve Türkiye halkı birbirine çok benziyor. Ürünlerimiz Türk halkına çok tatlı geldi. Biz de Türk tatlılarını çok seviyoruz. Zaten medeniyetlerimiz birbirine çok yakın. İnşallah Türk halkıyla bu lezzetlerimiz konusunda etkileşimimiz daha da artacak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

Fırında alışveriş yapan Abidin İliş ise farklı lezzetleri tattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Tatlı ve kıymalı çeşitlerini nefis buldum. İlginç ve güzel bir deneyim oldu." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
PARTNERSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdıSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
Konya'da sağanak etkili olduKonya'da sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Konya Özbekistan

Konya Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:43
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Şehir Eczanesi
Karatay
Şenyuva Eczanesi
Karatay
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Kampüs Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Kılınçarslan Eczanesi
Selcuklu
Torun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.