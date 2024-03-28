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İş günden güne daha da ciddileşiyor! Fenerbahçe'nin La Liga'ya başvurmayı düşündüğü konuşulurken, İspanya'dan ilk yanıt geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 07:32
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Trabzon'da yaşanan çirkin olaylar sonrası Fenerbahçe cephesinden yaşananlara dair çok sert bir tepki gelirken, Başkan Ali Koç ligden çekilme konusunun görüşüleceği bir olağanüstü genel kurul yapılacağının çağrısı yapmıştı. Sarı-Lacivertliler'in farklı bir lige katılmayı düşündüğü konuşulurken La Liga için İspanya'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sarı lacivertlilerin ligden çekilme iddiası gündeme gelirken, yapılacak genel kurulda bu durum değerlendirilecek.

İSPANYOLLARDAN DEĞERLENDİRME

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Yaşanan bu durumun ardından bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edilirken, İspanyol medyasının önde gelen kaynaklarından Marca bu durumu değerlendirdi.

"LA LIGA'DA YER ALAMAZ"

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Yapılan değerlendirmede Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alamayacağının altı çizildi. Yapılan değerlendirmede "İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir." denildi.

BARCELONA BİLE YER ALAMAYABİLİR

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Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.

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