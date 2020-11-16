İş insanı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki partisine polis baskını!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Parti tutkunları pandemi kurallarına uymamaya devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu’nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda adını Tuba Ünsal ile yaşadığı aşk ile duyuran iş insanı Caner Karaloğlu babasının Yeniköy'deki villasında yapmıştı. Karaloğlu, önceki gece yine aynı villada 150 kişilik bir parti daha verdi.

Partiye oyuncu Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar ve birçok yabancı uyruklu vatandaş katıldı.

Öykü Çelik bir önceki akşam da Etiler'deki bir rezidansta gerçekleşen partiye katılmıştı.

Partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Caner Karaloğlu'nun komşuları yüksek sesten dolayı polise şikayette bulundu.

Karaloğlu'nun villasına 6 ekip arabası polis gelerek filyasyon ekiplerini çağırdı.

Partiye katılanların evden ayrılmasına izin verilmedi. Filyasyon ve polis ekipleri eve girerek partide bulunan 150 kişiye 930 lira para cezası kesti.