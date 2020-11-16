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İş insanı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki partisine polis baskını!

16.11.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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İş insanı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki partisine polis baskını!

Geçtiğimiz haftalarda adını Tuba Ünsal ile yaşadığı aşk ile duyuran iş insanı Caner Karaloğlu, babasının Yeniköy'deki villasında parti yapmıştı. Karaloğlu önceki gece de aynı evde ünlü isimlerin de katıldığı 150 kişilik parti verdi. Partiye katılanlar arasında önceki gece başka bir partide yakalanan oyuncu Öykü Çelik'in olması dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Parti tutkunları pandemi kurallarına uymamaya devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu’nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.

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Geçtiğimiz haftalarda adını Tuba Ünsal ile yaşadığı aşk ile duyuran iş insanı Caner Karaloğlu babasının Yeniköy'deki villasında yapmıştı. Karaloğlu, önceki gece yine aynı villada 150 kişilik bir parti daha verdi.

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Partiye oyuncu Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar ve birçok yabancı uyruklu vatandaş katıldı.

Öykü Çelik ve Sosa da oradaydı! Rezidansta 70 kişilik parti!Öykü Çelik ve Sosa da oradaydı! Rezidansta 70 kişilik parti!

Öykü Çelik bir önceki akşam da Etiler'deki bir rezidansta gerçekleşen partiye katılmıştı.

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Partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Caner Karaloğlu'nun komşuları yüksek sesten dolayı polise şikayette bulundu.

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Karaloğlu'nun villasına 6 ekip arabası polis gelerek filyasyon ekiplerini çağırdı.

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Partiye katılanların evden ayrılmasına izin verilmedi. Filyasyon ve polis ekipleri eve girerek partide bulunan 150 kişiye 930 lira para cezası kesti.

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Partiden çıkanlar yine yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide Öykü Çelik basın mensuplarına görüntü vermemek için Caner Karaloğlu'nun özel şoförlü otoparktaki arabasına bindi.

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Çelik, bir gün önce de Etiler'deki bir rezidansta düzenlenen bir partiye katılmıştı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Rüzgar çetin hani şu Sinan çetinin polis katili ama parayla serbest kalan oğlu. Bu ülkenin %50sinin yatacak yeri yok bu dünyada varsa bile diğerinde yok
Aldığınız oksijen e yazık
BUNLARI GÖRDÜKÇE ÜLKEMİZDEKİ GARİP GURABAYA ÇOK ÜZÜLÜYORUM. ARSIZLIĞIN BU KADARINA PES DOĞRUSU.

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