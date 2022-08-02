YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

İş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

02.08.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

İş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - İş İnsanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile düzenlediği basın toplantısıyla Vatan Partisi'ne katıldı.

Partinin İstanbul İl Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, siyasi yaşamına ilişkin bilgiler paylaştı.

2023 seçimlerine de değinen Sancak, 2023 seçimlerinin bir milli mücadele seçimi olduğunu belirterek, ülkeyi koruyacak bariyeri inşa edecek en sağlıklı programa ve siyasal stratejilere sahip partinin Vatan Partisi olduğunu savundu.

Sancak, "Benim de düşüncelerimle örtüştüğü için Vatan Partisi'ne bir nefer olarak katılmam onurdur. " dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek ise Ethem Sancak'ı dünyanın tanıdığını söyleyerek, "Köken olarak devrimci siyasetin içerisinde olmuş, bizim partimizde de çok önemli hizmetler yapmış bir arkadaşımız. Ethem Sancak, zor bir dönemde, Türkiye çetin bir döneme girerken o zorlukları en ön cephede göğüslemek için, Türkiye'nin bu zorluklardan, bağımsız, başı dik, üreten bir Türkiye yoluna girmesinde önder kadrolarında Vatan Partisi'nin yer almak için geliyor." dedi.

İş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB ile Teknopark İstanbul arasında Mesleki Eğitim İş Birliği ProtokolüMEB ile Teknopark İstanbul arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü
Kayseri'de zorla evden çıkarılmak istenen kiracı suç duyurusunda bulunduKayseri'de zorla evden çıkarılmak istenen kiracı suç duyurusunda bulundu
IC İçtaş'tan, Akkuyu Nükleer'in "sözleşme feshine" ilişkin açıklamaIC İçtaş'tan, Akkuyu Nükleer'in "sözleşme feshine" ilişkin açıklama
Anahtar Kelimeler:
seçim Doğu Perinçek Vatan Partisi aday

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.