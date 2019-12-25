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  3. İş insanı geleneği bozmadı! Bu yıl da 271 çifti evlendirdi

İş insanı geleneği bozmadı! Bu yıl da 271 çifti evlendirdi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Her yıl elmas milyarderi olan iş insanı Mahesh Sayani tarafından düzenlenen ve Hindistan’da bir gelenek haline gelen babasız kızların evlendirilmesi töreni kapsamında bu sene de 271 gelin evlendirildi.

Hindistan’nın Surat kentinde 2010 yılından bu yana her yıl 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplu düğün töreninde babası olmayan kızlar evlendiriliyor. Hayırsever iş adamı Mahesh Savani'nin düzenlediği toplu düğün töreninde bu yıl da 271 gelin evlendirildi.

Hindistan’da düğün törenlerinin pahalı olması ve gelinin babasının töreni finanse edememesi nedeniyle veya genç kızın babası yoksa evlenme şansı azalıyor.

Bu sebeple milyarder iş adamı sosyal sorumluluk kapsamında 2010 yılından bu yana düzenlediği toplu düğün törenlerinde yüzlerce babasız ya da maddi durumu olmayan genç kızı evlendiriyor.

İşte bu seneki toplu düğün töreninden kareler...


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