İş insanı Jinda Yaşar kollarını özel çocuklar için açacağı akademi için sıvadı

Breaking News Turkey’in haberine göre Yaşar Antalya Kumluca’da 100’e yakın özel çocuğun okutulabilmesi için içinde her şeyin olacağı bir akademi kurmak için çalışmalara başladığını söyledi.

“YARDIMLAR BENİ DİNLENDİRİYOR”

Hayırsever iş insanı Jinda Yaşar yapmış olduğu yardımların kendisini dinlendirdiğini ve huzurlu ettiğini belirterek, “Kesinlikle yorulma hissim yok ben bunu mecburiyetten değil severek ve kalben yaptığım için yorulmak nedir bilmem. Çalışmalarına başladığımız projemiz ise özel çocuklarımız için yapmak istediğim bir proje.

Onlar için kendini rahat hissedeceği özgüvenli olacağı ve eğitimine katkı sağlayabileceğimiz bir mekan yapmaya çalışıyoruz, bu mekanda akademik eğitimler, gelişimi etkileyen oyunlar ve çocuklarımızı aynı ortamda sosyalleştirmek istiyoruz, bunun yanı sıra bazı çocuklarımızdan ziyade ailenin eğitime ihtiyacı olduğunu farkettik ailenin bir çocuğu evde yetiştirme biçimi çok önemli aile baskısı ile büyüyen çocuklarda gelişim geriliği özgüvensizlik çok belirtilen bir sorun olduğu için aile eğitim akademi bölümümüzde projemize dahil olacaktır. dedi.





