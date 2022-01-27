İş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran vefat etti

İSTANBUL (AA) - Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.
Saran Group'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran’ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesi kullanılırken merhuma rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Saran Group ailesine sabır dilendi.
Açıklamada, Özbek Saran’ın cenaze namazının yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz