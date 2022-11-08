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İs kelimesinin eş anlamlısı nedir? İs kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe içerisinde barındırdığı kelime haznesi ile birçok kişiyi büyülemektedir. Yaşını almış kişiler bile kimi zamanlarda hiç duymadığı sözcüklerle karşılaşabilmektedir. Birçok kişinin duyduğu zaman tuhafına giden ya da anlamını tam bilmediği bir kelime de, istir. İs kelimesinin eş anlamı bakımından da çok zengin bir dağarcık bulunmamaktadır. Peki, is kelimesinin eş anlamı nedir?

İs kelimesinin eş anlamlısı nedir? İs kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İs kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "duman kokusu, duman izi" anlamına gelen "is" kelimesinden türetilmiştir ve uzun zamandır dilimizde bulunan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre is kelimesinin anlamları şu şekilde verilmiştir:

  • Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
  • Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler
  • Sürme
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İs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İs kelimesi, dumandan kaynaklı oluşan siyah bir leke anlamın taşımaktadır. Genel olarak bireylerin göz etrafına siyah kalem yardımıyla çektiği sürme anlamında da kullanılır. Bu bağlamda is kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de bu anlamlar çerçevesinde şekillenir. İs eş anlamlısı olan kelimeler pek bilinmediği gibi sıkça tercih edilen kelimeler de değildir. İsin eş anlamlısı kelimeler:

  • Kurum
  • Sürme
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İsin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İs kelimesi duman kaynaklı oluşan siyah lekelerin tasviri için dilimizde kullanılmaktadır. İs eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Gözlerinin etrafındaki sürme çok belirgin duruyor.
  • Bacalardaki kurum o kadar çoğalmış ki beyaz boyadan eser kalmamış.
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