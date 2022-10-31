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Nesil eş anlamlısı nedir? Nesil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarihi boyunca birçok dille kültürel etkileşime girmiştir. Bu da Türkçenin birçok dille olan kültürel etkileşimi dolayısıyla kelime haznesini genişletmiştir. Türkçenin kelime haznesinin geniş olmasının yanı sıra eş anlamlı kelimeler oldukça fazladır. Nesil kelimesi de bu eş anlamlı kelimeler arasında yer almaktadır. Nesil eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Nesil eş anlamlısı nedir? Nesil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nesil sözcüğü dilimize Arap dilinden evrimleşmiştir. Arap dilinde nasl şeklinde ifade edilirken Türkçemizde nesil olarak ifade edilmektedir. Arapçada "üreme, yavrulatma, alt soy, döl" anlamına gelen "nasl" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamla geçen nesil kelimesi çok uzun zamandır dilimizde kullanılan ve kendisine yer edinmiş bir kelimedir. Gündelik hayatta nesil sözcüğünü sıklıkla sözlü ya da yazılı olarak cümle içerisinde bir kuşağı ifade ederken kullanırız. Nesil kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Kuşak
  • Hayvanlarda döl
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Nesil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Türk Dil Kurumuna göre nesil kelimesinin anlamı kuşaktır. Nesil veya aile temelinin oluşturduğu şubelerden her birine verilen isim olarak bilinmektedir. Nesil eş anlamlısı da kuşak anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Nesil eş anlamlısı olan kelimeler nesille aynı anlamı karşıladıkları için cümle içinde nesil yerine kullanıldıkları zaman herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmazlar. Bu durum eş anlamlı kelimelerde sıkça görülür. Neslin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kuşak
  • Döl
  • Göbek
  • Tohum
  • Sulp
  • Ev
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Neslin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlılar cümlede birbirleri yerine kullanılabilirler. Aynı ya da benzer anlamları taşıdıkları için herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmazlar. Neslin eş anlamı olan kelimelerle de çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Ancak bazı eş anlamlı kelimelerin kullanımı eskidiği için günümüzde pek sık tercih edilmeyebilirler. Nesil kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bugün Z kuşağı olarak adlandırılan kuşak kendilerine yeni bir hikâye yazıyor.
  • İnsanların birbirlerine bu kadar benzemesinin en temel nedeni döl karışmasıdır.
  • Temiz bir ada sahip olsa da bu mahalle bir göbek öncesinin ne kadar kötülük yaptığını unutmadığı için onu da dışlıyordu.
  • Tohumu kuruyasıca bize ettiği her kötülüğü kendi de bulsun.
  • Onun sulbünden krallar çıktığı için saf olarak adlandırılıyordu.
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