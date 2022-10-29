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Su eş anlamlısı nedir? Su kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her dilde eş anlamlı kelimelere rastlamak mümkündür. Birbirleri ile aynı anlama gelen kelimelere eş anlamlı, anlamdaş kelimeler denmektedir. Bu kelimeler cümle içinde gerekli şekilde kullanılabilir. Cümlenin yapısına ve akışına göre farklı eş anlamlı kelimeler tercih edilebilir. Su kelimesi de eş anlamlılık durumu gösteren bir kelimedir. Peki, suyun eş anlamlısı nedir?

Su eş anlamlısı nedir? Su kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Vücudun %60 ila %70’ini oluşturan su, yaşam için olmazsa olmazdır. Dilimizde su kelimesi ile aynı anlama gelen sözcükler cümle içinde kullanılabilir. Suyun eş anlamlısı olan kelimeler genellikle şiir, mani ve eski yazılarda sıkça kullanılırdı. Su ile aynı anlama gelen bir kelime vardır.

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Suyun eş anlamlısı olan sözcük

Hidrojen ve oksijen elementlerinin bir araya gelerek oluşturduğu akışkan kıvamdaki sıvıya su denir. Su eş anlamlısı da bu kelimeyi ifade eden bir diğer kelimelerdir. Yağmurlar, denizler ve bulutlar sudan oluştuğu için su tüm dünya için oldukça önemlidir. Her dilde farklı bir şekilde telaffuz edilen su, Türkçede eş anlamlısı ile de kullanılabilir. Su ile anlamdaş olan tek bir kelime vardır.

Su kelimesinin eş anlamı olan kelime dilimize Farsçadan geçen "ab" sözcüğüdür. Kelime anlamı su, kaynak ve göl olarak bilinir. Aynı zamanda içen kişilerin ölümsüz olduğuna inandıkları suya "ab-ı hayat" denir. Günlük konuşma dilinde ab kelimesi su kelimesi yerine sık kullanılmasa da geçmiş dönemlerde şairler ve yazarlar bu kelimeyi sıklıkla kullanmıştır. Günlük konuşma dilinde su kelimesi, farklı bir kelime kullanılmadan ifade ediliyor. Ab sözcüğü edebiyatta önemli bir yere sahip olsa da günümüzde çoğu kişi tarafından bilinmez.

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Suyun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suyun eş anlamı olan ab kelimesi günlük konuşma dilinde pek rastlanan bir kelime değildir. Farsçadan dilimize geçmiş olan ab sözcüğü su ile aynı anlamı taşır. Fakat yaygın olarak bilinmediği için günümüzde kullanılmayan kelimeler arasında yerini alır. Özellikle beyit, yazıt, şiir gibi edebi yazılarda ab kelimesine rastlamak mümkündür. Su eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Bulunmadı hayat veren hiçbir ab, senin gözünden akan gibi.
  • Kürekleri aheste çek, ab uyanmasın.
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