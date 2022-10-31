Saz eş anlamlısı nedir? Saz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türküler farklı duyguların ezgilerle geçmişten bugünlere ulaşmış olan bir müzik türüdür. Ozanlar şiirlerini ya da türkülerini çeşitli çalgılarla aktarmaktadırlar. Bu çalgılardan biri olan mızraplı çalgılara verilen bir isimde saz sözcüğüdür. Günlük hayatta bu çalgıları belirtmek için en çok tercih edilen bir kelime olarak bazen de kapsadığı anlamı daraltılmaktadır. Dilimizde saz sözcüğünün farklı kullanım alanları vardır çünkü saz kelimesi sesteş bir kelimedir. Müzik aleti dışında da farklı karşılıkları olan saz kelimesi vardır.
Saz (I) kelimesinin anlamları:
Saz (II) kelimesinin anlamları:
Sesteş olan saz kelimesinin kapsamlarından biri müzik ile ilgiliyken bir diğeri bir bitki ismidir. Saz kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri de kullanırken cümleye ve kelimeye dikkat etmemiz gerekir. Bu anlamda doğru kelimeyi kullanmak çeşitli anlatım bozuklarının önüne geçecektir. Sazın eş anlamlısı kelimeler:
Sahip olduğu anlamı pekiştirmek için saz eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Bu sözcükleri daha iyi kavrayabilmek için örnek cümle içinde kullanımları oldukça yararlıdır. Saz eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: