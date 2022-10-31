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Saz eş anlamlısı nedir? Saz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müziğin varlığı insan yaşamı için oldukça mühimdir. Geçmişten bugüne müzik konusunda çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Pek çok müzik enstrümanları geliştirilmiştir. Saz da bu enstrümanlara verilen adlardan biridir. Saz kelimesi denilince pek çok kişinin aklına telli bir çalgı gelmektedir. Ancak saz kelimesinin faklı anlam karşılıkları da bulunur. Sesteş olan saz kelimesinin eş anlamlıları nelerdir, cümle içinde örnek kullanımları nasıldır?

Saz eş anlamlısı nedir? Saz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türküler farklı duyguların ezgilerle geçmişten bugünlere ulaşmış olan bir müzik türüdür. Ozanlar şiirlerini ya da türkülerini çeşitli çalgılarla aktarmaktadırlar. Bu çalgılardan biri olan mızraplı çalgılara verilen bir isimde saz sözcüğüdür. Günlük hayatta bu çalgıları belirtmek için en çok tercih edilen bir kelime olarak bazen de kapsadığı anlamı daraltılmaktadır. Dilimizde saz sözcüğünün farklı kullanım alanları vardır çünkü saz kelimesi sesteş bir kelimedir. Müzik aleti dışında da farklı karşılıkları olan saz kelimesi vardır.

Saz (I) kelimesinin anlamları:

  • Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış, hasır otu, kiliz, kofa
  • Bu kamıştan yapılmış

Saz (II) kelimesinin anlamları:

  • Her tür müzik aracı, çalgı
  • Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı
  • Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı, bağlama
  • Birden çok çalgının bulunduğu takım
  • Çalgılı eğlence yeri.
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Saz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Sesteş olan saz kelimesinin kapsamlarından biri müzik ile ilgiliyken bir diğeri bir bitki ismidir. Saz kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri de kullanırken cümleye ve kelimeye dikkat etmemiz gerekir. Bu anlamda doğru kelimeyi kullanmak çeşitli anlatım bozuklarının önüne geçecektir. Sazın eş anlamlısı kelimeler:

  • Hasır otu
  • Kiliz
  • Kofa
  • Bağlama
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Sazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sahip olduğu anlamı pekiştirmek için saz eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Bu sözcükleri daha iyi kavrayabilmek için örnek cümle içinde kullanımları oldukça yararlıdır. Saz eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Tezeneden yapılan bir çalgı türü olan bağlama, pek çok halk ozanı tarafından kullanılan mızraplı bir enstrümandır.
  • Pek çok düğünde çağlama çalınır ve türküler söylenir.
  • Hasır otlarının arasında yaşayan yabani ördeklerin nesli git gide azalıyordu.
  • Köyün kiliz kaplı, karanlık çökmüş damlarına koşuşturan kediler bir türlü bize rahat vermedi.
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