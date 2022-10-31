Saz eş anlamlısı nedir? Saz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türküler farklı duyguların ezgilerle geçmişten bugünlere ulaşmış olan bir müzik türüdür. Ozanlar şiirlerini ya da türkülerini çeşitli çalgılarla aktarmaktadırlar. Bu çalgılardan biri olan mızraplı çalgılara verilen bir isimde saz sözcüğüdür. Günlük hayatta bu çalgıları belirtmek için en çok tercih edilen bir kelime olarak bazen de kapsadığı anlamı daraltılmaktadır. Dilimizde saz sözcüğünün farklı kullanım alanları vardır çünkü saz kelimesi sesteş bir kelimedir. Müzik aleti dışında da farklı karşılıkları olan saz kelimesi vardır.

Saz (I) kelimesinin anlamları:

Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış, hasır otu, kiliz, kofa

Bu kamıştan yapılmış

Saz (II) kelimesinin anlamları:

Her tür müzik aracı, çalgı

Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı

Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı, bağlama

Birden çok çalgının bulunduğu takım

Çalgılı eğlence yeri.

Saz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Sesteş olan saz kelimesinin kapsamlarından biri müzik ile ilgiliyken bir diğeri bir bitki ismidir. Saz kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri de kullanırken cümleye ve kelimeye dikkat etmemiz gerekir. Bu anlamda doğru kelimeyi kullanmak çeşitli anlatım bozuklarının önüne geçecektir. Sazın eş anlamlısı kelimeler:

Hasır otu

Kiliz

Kofa

Bağlama

Sazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sahip olduğu anlamı pekiştirmek için saz eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Bu sözcükleri daha iyi kavrayabilmek için örnek cümle içinde kullanımları oldukça yararlıdır. Saz eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: