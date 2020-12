İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ın bu yıl Yeni Yıl Konseri'nin konuğu dünyaca ünlü tenor Murat Karahan olacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Sanat'ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde tenor Murat Karahan, özel hazırladığı programla yer alacak.

Orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın ünlü tenora eşlik ettiği konserde, "Nessun Dorma", "Voce a notte", "Canta pe me", "Shape Of My Heart", "Beni Yak Kendini Yak", "Allı Turnam" ve "Nazende Sevgilim" gibi sevilen eserler seslendirilecek.

Seyircisiz olarak Bilkent Konser Salonu'nda kaydedilen konser, 31 Aralık Perşembe akşamı 20.30'da yayımlanacak.

Letonya Ulusal Operası'ndan dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu'na, Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına yüzlerce kez klasik operaların başrollerinde yer alan Murat Karahan, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve popüler şarkıları başarılı senfonik icralarıyla tanınıyor.