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İş teklifleri gelmişti! MasterChef Ayşe Ekiz nerede çalışacağını açıkladı! O teklifi kabul etti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.12.2024 10:41
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MasterChef Türkiye'ye Afyon'dan yaptığı başvuru videosuyla gündem olan Ayşe Ekiz'in yarışmadan elendikten sonra ne iş yapacağı merak ediliyordu. Birçok iş teklifi alan Ekiz, kararını verdi ve nerede çalışacağını açıkladı.

İş teklifleri gelmişti! MasterChef Ayşe Ekiz nerede çalışacağını açıkladı! O teklifi kabul etti!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, seyircinin gönlünde kısa sürede taht kurmuştu. Yarışmaya gönderdiği başvuru videosuyla günlerce konuşulan Ekiz, bir süre sonra elenmişti.

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BELEDİYE BAŞKANINDAN İŞ TEKLİFİ ALMIŞTI!

MasterChef'le tanınan Ayşe'ye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan sürpriz bir iş teklif gelmişti. Köksal, "Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir." demişti.

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Daha sonra ise MasterChef'in jüri üyeleri Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını belirtmişti. Şefler Ayşe'nin Afyon'da açacağı lokantaya gideceklerini ve her türlü desteği sağlayacaklarını da açıklamıştı.

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Afyon'da ne yapacağı belli oldu! Afyon'da ne yapacağı belli oldu!

NE İŞ YAPACAĞINI AÇIKLADI!

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Ayşe Ekiz, ne iş yapmak istediğini ve planlarını anlattı. Afyon Postası'nın haberine göre yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da iki iş teklifi aldığını söyleyen Ekiz, nerede çalışmak istediğini açıkladı.

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Ekiz, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annenim ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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