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Belediye başkanından teklif gelmişti! MasterChef'ten jürileri Ayşe Ekiz'in Afyon'da ne yapacağını açıkladı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.10.2024 12:52
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MasterChef Türkiye'ye yaptığı başvuru videosuyla gündem olan ve haftalarca yarışmada mücadele eden Ayşe Ekiz geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda etmişti. Afyon'a dönen Ayşe'ye belediye başkanında iş teklifi bile gelmişti. MasterChef jürisi de Ayşe Ekiz'in ne yapacağını açıkladı.

Belediye başkanından teklif gelmişti! MasterChef'ten jürileri Ayşe Ekiz'in Afyon'da ne yapacağını açıkladı!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, son yapılan elemede yarışmadan elenmişti.

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BELEDİYE BAŞKANI İŞ TEKLİFİ ETMİŞTİ!

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi’ne bağlı Çukurcak Köyü’nde yaşamını sürdüren ve MasterChef'le tanınan Ayşe'ye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan sürpriz bir iş teklif gelmişti. Köksal, Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir.” demişti.

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Ayşe Ekiz'e belediye başkanından sürpriz iş teklifi! Ayşe Ekiz'e belediye başkanından sürpriz iş teklifi!

MASTERCHEF JÜRİSİ AYŞE'NİN NE YAPACAĞINI AÇIKLADI!

MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Ayşe Ekiz'in bundan sonra ne yapacağını açıkladı. Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını belirten şefler Ayşe'nin Afyon'da açacağı lokantaya da gideceklerini söyledi. Yarışmacılar da Ayşe'ye gereken her türlü desteği sağlayacaklarını da açıkladı.

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