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Isaac Cofie, Demir Grup Sivasspor'da

SİVASSPOR HABERLERİ  | 17.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Isaac Cofie, Demir Grup Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon İspanya’da Sporting Gijon forması giyen Ganalı futbolcu Isaac Cofie anlaştı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde Cofie ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ganalı futbolcu merkez orta sahada görev yapıyor.

ISAAC COFIE KİMDİR?

Cofie 20 Eylül 1991’de Gana’nın başkenti Accra’da dünyaya geldi. Futbola İtalyan ekibi Genoa’da başlayan Cofie daha sonra; Torino, Piacenza, Sassuolo, Verona, Carpi ve geçtiğimiz sezon da Sporting Gijon formasını terletti.

Sivasspor, yaz transfer döneminde daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano’yu renklerine bağlamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Transfer

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