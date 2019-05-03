Dört büyük kentte eş zamanlı olarak gerçekleşen 14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin açılışını Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpten topladıkları materyallerden, çöp kovalarından ritim aletleri ve plastik borudan üflemeli çalgı yaparak kurdukları "Grup Teneke" yaptı. Grup Anchorus'un müzik dinletisi ve kokteylle başlayan galada açılış konserini veren Grup Teneke, seslendirdikleri parçalarla festivale katılan sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. "Bella Ciao" şarkısını kendi yaptıkları müzik aletleriyle çalıp söyleyen grubu sanatseverler dakikalarca alkışladı.

74 FİLM GÖSTERİLECEK

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak gerçekleşen ve 7 Mayıs'a kadar sürecek olan festivalde bu yıl 32'si kurmaca, 39'u belgesel ve 3'ü de canlandırma olmak üzere toplam 74 film gösterilecek. Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye ve dünyanın dört bir yanından emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan festival bu yıl da Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Basın-İş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Tek Gıda-İş (TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, Sendika.Org, Alternatif Medya Derneği tarafından düzenleniyor. Festival filmlerinin dört ildeki gösterim yerleri ise şu şekilde: