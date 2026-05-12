İşçiler molada keşfetti: 'Kabuk çayı' şifa dağıtıyor!

Kentte günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ve her evde severek tüketilen fındık, inşaat işçilerinin mola saatlerinde de ilk sırada yer alıyor. Şantiyede dinlenme sürelerinde yörenin bu meşhur lezzetini tüketen işçiler, fındığın sadece içini değil, Anadolu'nun bazı bölgelerinde şifalı olduğuna inanılan "kabuk çayı" geleneğini de yaşatıyor.

Kırdıkları fındıkların kabuklarını çöpe atmak yerine demliklerde kaynatan işçiler, elde ettikleri içeceğin koku ve aromasıyla yorgunluk atıyor.

İnşaat yetkililerinden Osman Yiğit, şantiyede mola saatlerinde fındık tüketirken kabukları kaynatma fikrinin ortaya çıktığını anlatarak, "Bir gün inşatta fındık yerken, 'Kabuğundan da çay yapalım, deneyelim' dedik. Onu da çay yaparak içmeye başladık. Tadı da çok güzel" dedi.

"ASIL TADI VEREN KABUĞUN İÇİNDEKİ ZAR"

Yiğit, çaya asıl aromasını ve kokusunu verenin fındık kabuğunun iç kısmındaki ince zar olduğunu belirterek, demleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Önce fındık kabuklarını bir kabın içerisine koyarak güzelce yıkıyoruz. Zarı kaybolmadan temizleyip kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Tıpkı çay demler gibi yaklaşık 10-15 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra da bardağımıza doldurup içiyoruz. İçindeki zar çok önemli, asıl tadı ve kokuyu veren kısım orası."

SAĞLIĞA FAYDALARI VAR

Fındık kabuğu çayının sağlık açısından da bazı faydaları barındırdığına inandıklarını aktaran Yiğit, bu içeceğin bağırsaklara, mide ağrısına ve tansiyona iyi geldiğini, ayrıca antioksidan özelliği taşıdığını duyduklarını, bu nedenle şantiyede düzenli tüketmeye devam ettiklerini kaydetti.

