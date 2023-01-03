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İşçilerin mesai saatlerine isyan eden Acun'dan olay yaratacak çıkış

03.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbol takımı Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, işçilerin mesai saatleri ve çalışma sistemi hakkında yaptığı çıkışla gündeme damga vurdu. Kurallara isyan eden Ilıcalı, "Elimde güç olursa değiştireceğim" ifadesini kullandı.

İşçilerin mesai saatlerine isyan eden Acun'dan olay yaratacak çıkış

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın iş hayatının kurallarına isyan etti. Türkiye Kalite Derneği'nde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakındı. Sistem hakkında eleştirilerde bulunan Ilıcalı, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna bir antipatim var. Sıradışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok. Böyle bir beklenti de yok.

"ELİMDE GÜÇ OLURSA DEĞİŞTİRECEĞİM"

Ben insanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var? İnsanlar uyusun ya. Bence insanların uyuması lazım. Niye 10.30 ya da 11.00'da başlamıyor? O önceki 2 saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak orada.

"GÜN MÜ YETİŞMİYOR?"

Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum...Zaten dünyayla saat farkları var, zaten her dakikayı yakalayamıyorsun. Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil.

"MECBURİYETLER ÖZEL HAYATIMIZI ELİMİZDEN ALMIŞ"

Bazı mecburiyetler bizim özel hayatımızı elimizden almış. Bazı kurallar çıkarılmış, kim çıkarmış bilmiyorum...Çok eski zamanlardan sert adamların kuralları ve bu kurallar şimdi de uygulanıyor. Biz niye sabah kalkıyoruz, biz niye Temmuz'da çalışıyoruz?

"BU SİSTEMİ KİM ÇIKARMIŞ?"

Kim bunu çıkarmış anlamıyorum ya. Kim abi bizi sabah işe yollayan? Birisi zamanında sabah işe gidin demiş ve o günden beri sabah işe gidiyoruz."

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Acun Ilıcalı serbest

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