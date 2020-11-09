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İsco'nun kız arkadaşı Sara Salamo çirkin mesajları ifşa etti

İSPANYA HABERLERİ  | 09.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanına konuk oldu ve beklenmedik bir yenilgiyle karşı karşıya geldi. Valencia, Real Madrid ağlarına tam 4 gol gönderdi ve maç ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Taraftarlar Zinedine Zidane başta olmak üzere tüm futbolcuları eleştirdi. Real Madridli futbolcu İsco'nun gösterdiği kötü performanstan dolayı kız arkadaşı da suçlandı. Sara Salamo kendisine atılan çirkin mesajları ifşa etti.

İsco'nun kız arkadaşı Sara Salamo çirkin mesajları ifşa etti

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid deplasmanda çok ağır bir yenilgi aldı. Valencia karşısında 1-0 öne de geçen Los Galacticos, arka arkaya gelen golleri engelleyemeyince sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Real Madrid taraftarları maç sonrası sosyal medyada başta teknik direktör Zinedine Zidane olmak üzere tüm futbolcuları yerden yere vurdu.

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TEK TEK İFŞA ETTİ

Tepkilerden nasibini alan bir diğer isim de İspanyol yıldız Isco oldu. Hatta taraftarlar Isco'nun kız arkadaşına da çirkin mesajlar gönderdi.

"İSPANYA'DA MAÇOLUK YOK"

Yıldız futbolcunun kötü performans göstermesiyle suçlanan Sara Salamo, atılan mesajları sosyal medyasından paylaştı. Salamo, kullanıcı isimlerini ve ağır hakaret içeren mesajları "İspanya'da maçoluk yok" yazarak ifşa etti.

"NE KADAR DAR KAFALILAR"

Sara Salamo'ya destek veren aktris Ana Milan da "Ne kadar iğrenç. Bu insanlar zavallı. Ne kadar dar kafalılar. Yanındayım Sara" yazdı. Isco'nun kız arkadaşı daha önce de sosyal medyadan çok hakarete uğramış ancak sessizliğini sürdürmüştü. Salamo 3 gün önce de Isco'yu kendisi gibi vegan bir diyete başlatmakla suçlayan Pipi Estrada ile tartışmıştı.

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