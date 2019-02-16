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İsfendiyar Zülfikari'nin Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin bu akşamki Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli ekibin eski yöneticisi İsfendiyar Zülfikari'nin Aykut Kocaman'la ilgili attığı tweet gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar bu mesaja büyük tepki çekti.

İsfendiyar Zülfikari'nin Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Atiker Konyaspor’u Kadıköy’de konuk edecek. Kritik akşam öncesinde maçtan çok F.Bahçe’nin sezon başında yollarını ayırdığı Aykut Kocaman’ın Saracoğlu’na dönüşü konuşuluyor.

Konyaspor’un başına sahaya çıkacak olan Kocaman’ı tribünlerin nasıl karşılayacağı merak edilirken sarı-lacivertlilerin bir önceki yönetimi olan Aziz Yıldırım yönetiminin yöneticilerinden İsfendiyar Zülfikari bir tweet attı. Zülfikari tweetinde ‘Evine Hoşgeldin Aykut Kocaman’ yazarken Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı eski yöneticiye tepki gösterdi.

ALEX DE DÖNÜYOR
Ayrıca oynadığı dönemde Aykut Kocaman’la arası kötü olduğu bilinen Alex de Souza’nın da bugünkü maçta tribünlerde yerini alacak olması ilginç bir karşılaşmayı da beraberinde getiriyor. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
isfendiyar zülfikari aykut kocaman Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
neden tepki gösteriliyor AYKUT KOCAMAN Fenerbahçe'nin değerlerinden biri
şikecilew
Kocaman Kocaman Aykut Kocaman...
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