İsfendiyar Zülfikari'nin Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Atiker Konyaspor’u Kadıköy’de konuk edecek. Kritik akşam öncesinde maçtan çok F.Bahçe’nin sezon başında yollarını ayırdığı Aykut Kocaman’ın Saracoğlu’na dönüşü konuşuluyor.

Konyaspor’un başına sahaya çıkacak olan Kocaman’ı tribünlerin nasıl karşılayacağı merak edilirken sarı-lacivertlilerin bir önceki yönetimi olan Aziz Yıldırım yönetiminin yöneticilerinden İsfendiyar Zülfikari bir tweet attı. Zülfikari tweetinde ‘Evine Hoşgeldin Aykut Kocaman’ yazarken Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı eski yöneticiye tepki gösterdi.

ALEX DE DÖNÜYOR

Ayrıca oynadığı dönemde Aykut Kocaman’la arası kötü olduğu bilinen Alex de Souza’nın da bugünkü maçta tribünlerde yerini alacak olması ilginç bir karşılaşmayı da beraberinde getiriyor. (Skor)

