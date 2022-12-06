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İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

06.12.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSG sınavı hakkında detaylar belli oldu. Senede iki defa gerçekleştirilen sınava giriş yapacak adaylar, sınav sonuç belgesini ÖSYM'nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) internet adresinden alacak. Peki İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Senede iki defa düzenlenen İSG/2 (İş Sağlığı Güvenliği) oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM'den açıklama geldi! İSG sınavının tarihi ve saati belli oldu. Peki İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Peki İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

İSG/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının giriş belgesi ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden alınıyor.

Peki İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

İSG/2 oturumu 11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

Peki İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Adaylar ÖSYM'nin internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilir.

Peki İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

İSG sınavı için ÖSYM tarafından 'Temel Kurallar' başlığında hazırlanan içeriğine erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/temelkurallar.pdf' adresine tıklayınız.


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