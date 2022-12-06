Senede iki defa düzenlenen İSG/2 (İş Sağlığı Güvenliği) oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM'den açıklama geldi! İSG sınavının tarihi ve saati belli oldu. Peki İSG/2 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

İSG/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının giriş belgesi ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden alınıyor.

İSG/2 oturumu 11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

Adaylar ÖSYM'nin internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilir.

İSG sınavı için ÖSYM tarafından 'Temel Kurallar' başlığında hazırlanan içeriğine erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/temelkurallar.pdf' adresine tıklayınız.



