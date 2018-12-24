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Işığı tutunca paradaki sır ortaya çıktı! Değeri 20 bin lira

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YAŞAM  | 24.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

Bursalı koleksiyoner, eline geçen 1980'li yıllarda basılmış 5 bin lirayı ışığa tuttuğunda üzerinde filigran bulunmadığını gördü. Paranın değerinin 20 bin TL olduğunu belirten nümismat Merih Ayder, "Çok az bulunan bir para. Nadir olduğu için filigran olanın fiyatı 500-600 TL iken, filigran olmayan para 20 bin TL civarında" dedi.

Işığı tutunca paradaki sır ortaya çıktı! Değeri 20 bin lira

Bursa'da yaşayan Merih Ayder, 25 senedir koleksiyon işi ile uğraşıyor. Ayder, koleksiyonundaki özel parçaları İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. Asıl mesleği nümismatik olan Ayder, elinde bazı paralar olduğunu belirtti. Koleksiyonerliğin sabır, zaman, tecrübe ve araştırma işi olduğunu anlatan Ayder, "Çok sabırlı olmanız lazım. Eğer sabretmezseniz ve maddi durumumuz da iyi olmazsa bu işi yapamazsınız. Tabii her şeyden önce de sevmeniz gerekir. İşin özü budur" dedi.

"SİZ 5 BİN LİRA GÖRÜRSÜNÜZ, BİZ 20 BİN TL'YE DEVREDERİZ"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip ellerindeki paraları getirenler olduğunu ifade eden Ayder, en özel parçalardan birinin elinde bulunan filigran hatalı 5 bin lira olduğunu söyledi. 1980'lerin parası olan 5 bin liranın üzerinde filigran olmadığını belirten Ayder, "Bu elimizdeki para nadir bir durum olduğundan koleksiyonerler bunu alıp albümüne koymak istiyor. Tabii nadir olduğu için de pahalı oluyor. Filigran olanın fiyatı 500-600 TL iken, filigran olmayan para 20 bin TL civarında. Çünkü çok az bulunan bir para, o yüzden de değerli. Siz bunu 5 lira olarak görürsünüz ama biz bunları 20-25 TL'ye kadar devredebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu ayrıntıyı nasıl fark ettiğini de anlatan Ayder, "Bunlar elimize desteler halinde geliyor, geldikçe biz araştırır, inceler bakarız. Işıkla tek tek filigranlarını ve kat izlerini kontrol ederiz" dedi.

Bursa'da yaşayan Merih Ayder, 25 senedir koleksiyon işi ile uğraşıyor. Ayder, koleksiyonundaki özel parçaları İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. Asıl mesleği nümismatik olan Ayder, elinde bazı paralar olduğunu belirtti. Koleksiyonerliğin sabır, zaman, tecrübe ve araştırma işi olduğunu anlatan Ayder, "Çok sabırlı olmanız lazım. Eğer sabretmezseniz ve maddi durumumuz da iyi olmazsa bu işi yapamazsınız. Tabii her şeyden önce de sevmeniz gerekir. İşin özü budur" dedi.

"SİZ 5 BİN LİRA GÖRÜRSÜNÜZ, BİZ 20 BİN TL'YE DEVREDERİZ"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip ellerindeki paraları getirenler olduğunu ifade eden Ayder, en özel parçalardan birinin elinde bulunan filigran hatalı 5 bin lira olduğunu söyledi. 1980'lerin parası olan 5 bin liranın üzerinde filigran olmadığını belirten Ayder, "Bu elimizdeki para nadir bir durum olduğundan koleksiyonerler bunu alıp albümüne koymak istiyor. Tabii nadir olduğu için de pahalı oluyor. Filigran olanın fiyatı 500-600 TL iken, filigran olmayan para 20 bin TL civarında. Çünkü çok az bulunan bir para, o yüzden de değerli. Siz bunu 5 lira olarak görürsünüz ama biz bunları 20-25 TL'ye kadar devredebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu ayrıntıyı nasıl fark ettiğini de anlatan Ayder, "Bunlar elimize desteler halinde geliyor, geldikçe biz araştırır, inceler bakarız. Işıkla tek tek filigranlarını ve kat izlerini kontrol ederiz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
para bursa merih ayder

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