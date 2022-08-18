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Işık eş anlamlısı nedir? Işık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

15.08.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, aynı anlamlara gelen pek çok farklı kelimeye sahiptir. Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı olduğuna sıkça rastlanabilir. Işık da bu kelimelerden biri olup birden fazla eş anlamlısı vardır. İlk anlamı cisimleri görmeyi sağlayan şavk olan ışığın eş anlamlısı kelimeler hangileridir? İşte ışık kelimesinin eş anlamlıları ve cümle içinde kullanımları…

Işık eş anlamlısı nedir? Işık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Işık, bir isim sözcüğüdür ve pek çok kelime ile yan yana gelerek yeni anlamlar oluşturabilir. Gün içinde oldukça sık kullanılan bir kelime olduğu söylenebilir ve çeşitli anlamlara sahiptir. Işık kelimesinin geçtiği deyim ve atasözleri de bulunmaktadır. Işık eş anlamlısı olan kelimeler de günlük hayatta sıkça bu kelimenin yerine kullanılmaktadır. Bu kelimeler arasında ışık yerine en çok tercih edilenlerden biri şavktır.

Işık Kelimesinin Eş Anlamlısı Sözcükler Nelerdir?

Işık kelimesi TDK’da şu şekilde açıklanmıştır: Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk. Ayrıca bu kelime, mecazi olarak da sıkça kullanılır. Bu mecazi anlamların yerini doldurabilecek pek çok eş anlamlı sözcük vardır. Işığın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerden bazıları şunlardır:

Ziya
Nur
Erke
Mutluluk
Aydınlık
Fer
Parlaklık
Canlılık
Güç

Yukarıda sayılan kelimeler, ışık kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilir. Cümlenin yapısına göre bu kelimelerden herhangi biri tercih edilebilir.

Işık Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir kelimeyi çok iyi öğrenmek için cümle içinde kullanmak iyi bir yöntemdir. Bu sayede hem eş anlamlarını hem de kelimenin anlamını daha kolay kavramak mümkündür. Işık kelimesinin de hangi anlamda kullanıldığını anlamak için cümle içindeki yerine ve cümlenin bütününe bakmak gerekir. İşte ışığın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Işık gözümü aldığı için hiçbir şey göremedim.
  • Gözlerindeki ışığı görebiliyorum.
  • Senin ışığında ilerlemek bana her zaman guru vermiştir.
  • Evin ışıkları yanıyor, bazıları uyanık olmalı.
  • Işığınla gözlerimizi kamaştırıyorsun.
  • Bu ışıklı yolda beraber yürümek isterim.

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