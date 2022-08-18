Işık eş anlamlısı nedir? Işık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Işık, bir isim sözcüğüdür ve pek çok kelime ile yan yana gelerek yeni anlamlar oluşturabilir. Gün içinde oldukça sık kullanılan bir kelime olduğu söylenebilir ve çeşitli anlamlara sahiptir. Işık kelimesinin geçtiği deyim ve atasözleri de bulunmaktadır. Işık eş anlamlısı olan kelimeler de günlük hayatta sıkça bu kelimenin yerine kullanılmaktadır. Bu kelimeler arasında ışık yerine en çok tercih edilenlerden biri şavktır.

Işık Kelimesinin Eş Anlamlısı Sözcükler Nelerdir?

Işık kelimesi TDK’da şu şekilde açıklanmıştır: Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk. Ayrıca bu kelime, mecazi olarak da sıkça kullanılır. Bu mecazi anlamların yerini doldurabilecek pek çok eş anlamlı sözcük vardır. Işığın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerden bazıları şunlardır:

Ziya

Nur

Erke

Mutluluk

Aydınlık

Fer

Parlaklık

Canlılık

Güç

Yukarıda sayılan kelimeler, ışık kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilir. Cümlenin yapısına göre bu kelimelerden herhangi biri tercih edilebilir.

Işık Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir kelimeyi çok iyi öğrenmek için cümle içinde kullanmak iyi bir yöntemdir. Bu sayede hem eş anlamlarını hem de kelimenin anlamını daha kolay kavramak mümkündür. Işık kelimesinin de hangi anlamda kullanıldığını anlamak için cümle içindeki yerine ve cümlenin bütününe bakmak gerekir. İşte ışığın eş anlamlıları ile örnek cümleler: